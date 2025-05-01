ارتفاع شهداء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان إلى 4 أشخاص

ارتفع عدد الشهداء جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، اليوم الخميس، إلى 4 أشخاص.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم، إن غارة ثانية شنها العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ب‏استشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل.

وكان المركز، قال في بيان سابق، إن غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، أدت إلى سقوط 3 شهداء لبناني وسوريين.

ووفق الوكالة، شنت مسيرة معادية غارة على بيك أب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية.