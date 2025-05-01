رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية يفتتح منفذا لبيع الخضروات واللحوم بأسعار مخفضة

افتتح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، منفذًا لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم البلدي والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في منطقة ٢٤ أكتوبر بحي ثالث؛ لتوفير بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة الأسواق والمنافذ التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وأكدت شيماء عمر مدير عام التموين بالإسماعيلية، في بيان اليوم الخميس، أن المنفذ مقام تحت إشراف مديرية التموين، وبمتابعة مستمرة من مديرتي الصحة والطب البيطري بالإسماعيلية، واستمرارًا للتوسع في إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة، موضحة أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق.

وكان اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، قد عقد اجتماعًا لمناقشة آليات قرار تطبيق إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة، وجودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر، وذلك حرصا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض، بجانب تعاون كل الجهات وأداء مسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار.

وقال: "إننا كجهة تنفيذية نؤدي دورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر".

وأوضح "جلال"، أن أهم شروط هذه المنافذ تقديم ميزة تنافسية بتخفيضات تصل من ١٠٪ إلى ١٥٪ عن مثيلاتها بما يعزز سعي المحافظة نحو تنفيذ خطتها بتوفير منافذ متعددة، وتوفير سلع مخفضة تحت إشراف المحافظة والجهات الرقابية.