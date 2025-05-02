منتخب نيجيريا يبدأ أمم أفريقيا للشباب بالفوز على تونس

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بدأ منتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة في مصر، بالفوز على منتخب تونس بنتيجة 1-0.

والتقى منتخب نيجيريا مساء اليوم الخميس، مع تونس على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وسجل أنوال إبراهيم الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يجمع منتخب نيجيريا أول 3 نقاط له في المجموعة، بينما بقى منتخب تونس في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب نيجيريا مع المغرب مساء يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.