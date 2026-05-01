ختام مميز لملتقى الأقصر الأول لشعر وفنون البادية السيناوية

اختتم بيت الشعر في الأقصر فعاليات ملتقى الأقصر الأول لشعر وفنون البادية السيناوية، الذي نظمه احتفاء بذكرى تحرير سيناء، وبمناسبة اختيار محافظة شمال سيناء عاصمة ثقافية لمصر لعام 2026 من قِبل وزارة الثقافة المصرية، وذلك في أجواء ثقافية وفنية امتدت على مدار 3 أيام، جمعت بين الشعر والموسيقى والحوارات الفكرية التي تناولت ملامح الإبداع البدوي في سيناء.

وشهد اليوم الثالث والأخير من الملتقى أمسية شعرية احتضنتها قاعة بيت الشعر، بمشاركة الشاعر حاتم عبدالهادي والشاعر حسونة فتحي، فيما أدار الأمسية الشاعر منصور القديري.

وتضمنت الفعاليات فقرة فنية قدمها الفنان جمعة الغنايمي، حيث اصطحب الحضور في رحلة موسيقية على أنغام آلة السمسمية، مستعيدا أجواء التراث السيناوي، ومؤكدا العلاقة الوثيقة بين الشعر والموسيقى في الثقافة البدوية.

وفي ختام الملتقى، وجه الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر في الأقصر، كلمة شكر وتقدير للمشاركين من شعراء ومبدعين قدموا من محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيدا بإسهاماتهم في إثراء المشهد الثقافي، داعيا الحضور إلى قراءة الفاتحة على روح الشاعر الراحل أشرف البولاقي، الذي وافته المنية قبل أيام، في لفتة إنسانية عكست عمق الروابط بين أبناء الوسط الثقافي.

وأشار القباحي إلى أن الملتقى خطوة مهمة لدعم الفنون البدوية وتسليط الضوء على التراث الثقافي السيناوي، كما يعكس حرص بيت الشعر بالأقصر على تعزيز التواصل بين مختلف البيئات الإبداعية في مصر، وتأكيد دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية وقيم الانتماء والتنوع.