وزراء خارجية عرب: القمم الثلاث بمكة رسالة للنظام الإيراني بوقف تدخلاته بالمنطقة العربية

أكد وزراء خارجية الإمارات والأردن واليمن في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن القمم الثلاث (الخليجية والعربية الإسلامية) التي عقدت في مكة المكرمة، تحمل رسائل واضحة للنظام الإيراني بضرورة وقف تجاوزته وتدخلاته في المنطقة العربية، مشددين على أن الدول العربية والإسلامية تقف مع السعودية ضد أي عدوان أو تهديد لسلامة وأمن المنطقة.

وقال أنور محمد قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، للصحيفة " ما وصلنا إليه هو نتيجة لتراكم السياسات الإيرانية التدخلية. فهذه السياسات شملت من وجهة نظر المنطقة برنامج إيران الصاروخي وتدخلاته في العالم العربي".

وأضاف:"مع كل هذا لا نبحث عن التصعيد بل نبحث عن حل لهذه الانتهاكات، وإرسال رسالة واضحة لإيران مفادها أن مسألة التدخل بشكل مباشر أو عبر وكلاء لها مرفوضة تماماً".

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحيفة،"موقف المملكة العربية السعودية وموقف الأردن وكذلك بقية الدول العربية ،هو أننا نريد دوام الأمن والاستقرار في المنطقة،ونريد أن تقوم العلاقات بين دول المنطقة على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تكون العلاقات على المستوى الإقليمي مبنية على مبدأ حسن الجوار، وإذا ما تم العمل على هذا الأساس والتوافق عليه، أعتقد أننا نستطيع أن نحل جميع المشاكل".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للصحيفة أن القمم ترسل رسائل هامة إلى إيران لوقف سياستها التوسعية ونشر أشكال الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن القمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية والقمة الاسلامية التي عقدت في مكة ادانت الأعمال التي تقوم بها "الميليشيا الحوثية الإرهابية" وما تقوم به إيران من "سلوك ينافي مبادئ حسن الجوار، مما يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم".