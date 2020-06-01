قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاءت لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المُذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن المحافظين مسؤولون عن تقديم البيانات الخاصة بإحصائيات كورونا والخدمات الطبية المقدمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار إلى أن أعداد مصابي كورونا تكون أكثر من المعدلات المعلن عنها بأضعاف، وذلك على مستوى العالم أجمع، لافتًا إلى أن أعداد الوفيات لا يقبل التشكيك بأي حال.

وأكد أن نسب التعافي مازالت جيدة، إضافة إلى أن أغلب الحالات بسيطة، نظرًا لأن البروتوكول العلاجي حقق نجاحًا كبيرًا، ذاكرًا الوفيات بسبب كورونا معظمها لكبار السن وممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وذكر أن المراجعة المستمرة لقرارات فتح دور العبادة والمطاعم والسينما وباقي الأنشطة تعتمد على الواقع الفعلي، منوهًا بأن لجنة الأزمات هي التي ستحدد هذا الأمر خلال اجتماعها الذي سينعقد هذا الأسبوع.

وأوضح متحدث مجلس الوزارء، أن المواعيد التي تم طرحها حتى الآن لفتح دور العبادة جميعها تكهنات، مضيفًا أن وزارة الأوقاف اتخذت العديد من الإجراءات للوقاية من انتشار الفيروس حال قررت لجنة الأزمات فتحها.