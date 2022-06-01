المستشار الألماني يعلن تقديم أنظمة إيريس-تي الدفاعية إلى أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن ألمانيا ستقدم أنظمة "إيريس-تي" حديثة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وقال شولتز، في خطابه أمام البرلمان الألماني البوندستاج، اليوم الأربعاء، إنه بمساعدة هذه الأنظمة، ستكون أوكرانيا في وضع "يسمح لها بحماية مدينة رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية".

وأضاف شولتز، أيضا أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوتزر ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية، بحسب الموقع الرسمي لإذاعة دويتشه فيله الألمانية.

كما أشار شولتز إلى أن برلين سترسل قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، موضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استهداف الأراضي الروسية.