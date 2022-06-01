قال الفنان أحمد صيام، إن بداية عمله مع الروائي الراحل أسامة أنور عكاشة كان في مسلسل «رحلة السيد أبو العلا البشري»، وكان مازال في بداية مشواره الفني، ذاكرًا أن الكاتب كان يفهم كل شيء في الأعمال.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أنه يحب التعلم بطبيعته ولا يخجل من تلقي العلم من أصغر إلى أكبر شخص، معقبًا: «أنا كائن أسفنجي وبحب أتعلم فابتديت أقرب من أسامة أنور عكاشة لأنه فاهم كويس أوي».

وذكر أنه كان يناقش الروائي الراحل في كل شيء حتى القضايا البعيدة عن الدراما، مثل السياسة والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع، مضيفًا أنه كان يتناقش مع عكاشة في كل حلقات مسلسل «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة رغم أنه لم يشارك في هذا العمل.

ولفت إلى أن أول عمل قدمه على مدار حياته الفنية كان مسلسل «أخو البنات»، وكان حينها يدرس في السنة الثانية بمعهد السينما، موضحًا أنه فهم الدور حينها من طريقة الكتابة والصورة وطاقم العمل رغم صغر سنه.

ونسب الفضل في تعلمه جيدًا إلى عدد من الأساتذة الكبار، مثل: أسامة أنور عكاشة، محسن زايد، محمد فاضل، وغيرهم من أبناء جيلهم، بالإضافة إلى أحمد صقر من أبناء جيله، وإبراهيم فخر ومحمد بكير من الجيل الذي يصغره، معلقًا: «كل هؤلاء كان لهم تأثير مهم في مشواري».