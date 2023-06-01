أحمد وفيق: «نمبر وان» ده في الملاكمة وركوب الخيل مش في الفن

علق الفنان أحمد وفيق، على إطلاق لقب «نمبر وان» في الوسط الفني وبين بعض الفنانين.

وقال خلال حواره ببرنامج «بالأصول»، تقديم الإعلامي أحمد عبدون، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء،: «الموضوع ده مش بيضايقني، لأن مفيش ترتيب في الفن، وأنا مش مركز فيه خالص».

وأضاف أن المقياس في الفن هو مدى قوة موهبة الفنان، والبصمة التي يتركها في الأدوار التي يقدمها، موضحًا أن الفن شيئًا جميلًا والوصول له لابد أن يكون بطريق جميل.

وعقب: «أنا مش جاي اتخانق أنا جاي أمثل وأعمل فن وأضيف، ومفيش عمل بشتغل فيه مش بكون مستمتع بيه، ومعروف عني مش بروح أبص على المونيتور ثقًة في المخرج والفنانين اللي معايا، ولأن مراقبة نفسي من الحاجات اللي بتعطلني»، مؤكدًا أنه غير مهموم بهوامش الفن.

يذكر أن الفنان أحمد وفيق، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال 3 أعمال؛ فقدم شخصية الدكتور «هشام»، في مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج ويسرا اللوزي وعبير صبري والفنان هاني عادل، وقدم شخصية تاجر آثار في مسلسل «سره الباتع» من إخراج خالد يوسف، وطل كضيف شرف في مسلسل «الكتيبة101» والعمل من بطولة الفنان آسر ياسين وعمرو يوسف.