ألمانيا: عالجنا 750 مصابا من مناطق الحرب في أوكرانيا

أعلنت السلطات الألمانية، أن عدد المصابين القادمين من مناطق الحرب في أوكرانيا والذين تم علاجهم في ألمانيا، وصل إلى 750 شخصا منذ بدء الحرب في أواخر فبراير 2022.



وقال المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث، اليوم الخميس، إن هذا يمثل أكبر عدد من مصابي الحرب الأوكرانية يتم علاجهم داخل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وجاءت النرويج في المركز الثاني بنحو 250 شخصا، ثم بولندا وإسبانيا بنحو 230 شخصا في كل منهما.



وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "لا نزال نقف إلى جانب أوكرانيا المضطرة للدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية الوحشية".



ويذكر أن عدد المرضى الذين تم إيواؤهم من مناطق الحرب بأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة، وصل حسب بيانات المكتب إلى نحو 2250 شخصا.



ويقوم المكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث بتنسيق عمليات الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين الأوكرانيين.



وقالت فيزر، إن هذه العمليات يسبقها عمليات مشاورات معقدة بين الدول والمنظمات الإغاثية التي تتيح النقل السريع والعلاجات المطلوبة بشكل ملح.