وزير السياحة يبحث مع نائب وزير الثقافة الصيني تعزيز أوجه التعاون

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، "Li Qun" نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بـ"Li Qun" والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي والتي تمتد لآلاف السنين، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.



وأشار إلى لقائه بوزير الثقافة والسياحة الصيني في بداية شهر إبريل الماضي خلال زيارته الرسمية لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.



وأوضح وزير السياحة والآثار، أن السياحة لها دور كبير في تعزيز التقارب والود بين شعوب العالم، معربا عن تطلعه لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى مصر.



وتحدث عن التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها مصر؛ للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة والتي من بينها الصينيين، والسماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية "Visa Upon Arrival".



وأكد "Li Qun"، استعداد جمهورية الصين الشعبية على التعاون لزيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، والترويج للمقصد السياحي المصري في الصين بصورة أوسع، والتطلع لمشاركة مصر في المعرض السياحي الذي سيقام في الصين قريبا.



وخلال اللقاء، تم التأكيد على استمرار التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتعاون في أعمال الحفائر، وعلوم المتاحف، وتدريب الكفاءات، وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والآثار، وزيادة عدد البعثات الأثرية الصينية العاملة بمصر، وإمكانية إنشاء المركز المصري الصيني للآثار الغارقة بالإسكندرية، وإقامة معرض للآثار المصرية بأشهر المتاحف في الصين.



وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.



جدير بالذكر أن هناك اتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وجمهورية الصين الشعبية من بينها اتفاقية تعاون تم توقيعها في عام 2010 بين الحكومتين المصرية والصينية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، ومذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف المجموعات الفنية بشنغهاى للتعاون في مجال المتاحف عام 2023، وبين المتحف المصري بالتحرير ومتحف شنغهاى عام 2016، واتفاق تعاون وتبادل مساعدات بين وزارة الآثار المصرية، ومعهد الآثار بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في عام 2018.



وتعمل بعثة أثرية مصرية صينية مشتركة، منذ عام 2018؛ لترميم وتوثيق معبد مونتو بمعابد الكرنك.



وخلال أعوام 2017، و2020، و2022، سلمت مصر جمهورية الصين الشعبية عددا من العملات الأثرية والتي تم ضبطها بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.



وحضر اللقاء، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والسفير لياو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ويانغ رونغ هاو المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة.