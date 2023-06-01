كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة اشتعال ميكروباص، مما تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين أعلى طريق الأوسطى بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن أثناء سير السيارة الميكروباص التي تعمل بالغاز الطبيعي، اصطدمت بها سيارة نقل بمقطورة، من الخلف، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص، وانحراف الطارة، وانقلاب الميكروباص واشتعال أسطوانة الغاز التي امتدت إلى باقي الميكروباص.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، لضبط سائق سيارة النقل الذي لاذ الفرار عقب وقوع الحادث خوفا من المسألة القانونية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء سير سيارة ميكروباص اصطدم بها سيارة نقل من الخلف، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانحراف الطارة، وانقلاب السيارة واشتعالها، ونتج عن الحادث مصرع 9 اشخاص، وإصابة 4 آخرين، نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وفيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ورفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.