استمرار تراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

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أظهرت بيانات وزارة الصناعة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد خلال مايو الماضي للشهر الثامن على التوالي بسبب ضعف الطلب على الرقائق والركود الاقتصادي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 24ر52 مليار دولار بانخفاض نسبته 2ر15% سنويا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا التراجع جاء مع انخفاض صادرات أشباه الموصلات التي تعد عنصرا رئيسيا لصادرات البلاد بنسبة 36.2% بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الرقائق.

في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 14% سنويا إلى 34ر58 دولار خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات البلاد من الطاقة بنسبة 6ر20% سنويا، لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 1ر2 مليار دولار خلال الشهر.

وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ أبريل العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وسجلت البلاد عجزا تجاريا لمدة 15 شهرا متتالية، وهي المرة الأولى منذ عام 1997.