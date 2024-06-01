رئيس شعبة المخابز: زيادة أسعار الكهرباء ستجبرنا على رفع أسعار الخبز الحر

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ سوف «تؤثر سلبًا بدون أدنى شك على سعر الخبز الحر الأفرنجي والفينو».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أنها زيادات الكهرباء تمثل «عبئًا جديدًا على المخابز للتعويض عن هذه الزيادة».

وأضاف أن المخابز كانت ترفع أسعار الخبز الحر بنسبة بسيطة في كل مرة تزيد فيها أسعار الكهرباء خلال الفترات الماضية، مشددا أنه مع ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء «ستضطر المخابز إلى رفع أسعارها.. ومحدش يقدر يقول لأ».

أوضح أن سعر رغيف الخبز الحر وزن الـ 80 جراما الذي يباع للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات التموينية هو 1.5 جنيه، في حين يبلغ سعر الرغيف المدعم 20 قرشًا، لافتا أن تكلفته على الدولة 1.25جنيه.

وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية ثابتة، موضحا أن المواطن يحصل على 5 أرغفة يوميًا بوزن رغيف 90 جرامًا.