محافظ كفرالشيخ يعلن دعم منظومة النظافة وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، دعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بـ«4 مكانس أتربة حديثة تعمل بالنظام الميكانيكى والتحكم الإلكتروني»، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024م، وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلى زيادة كفاءة منظومة النظافة فى مختلف الأماكن المستهدفة، وتساعد فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، ويسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، تقديم أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، خاصةً مع الاهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة تجاه البيئة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، ألى البدء في إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة كفرالشيخ بطاقة 600 طن / يوم ضمن 3 مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفرالشيخ - دسوق - الحامول»، يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تسهم في حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وبين أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكدا تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف في محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياة بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي، وتطهير المصرف ورفع كفاءته في نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتماماً كبيراً، وتقدم أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والمحاسب أيسر بكير مدير عام الشئون المالية، ومحمود زهران رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.