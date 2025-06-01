شركات ألمانية تابعة لشركة ماير برجر السويسرية تسعى لإشهار إفلاسها

بعد سنوات من الصعوبات المالية، ومؤخرا، العمل بدوام جزئي، قدمت الشركات الألمانية التابعة لشركة "ماير برجر" السويسرية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية، والتي يبلغ إجمالي عدد موظفيها حوالي 600 موظف، طلبا لإشهار الإفلاس.

وتوظف شركة "ماير برجر إندستريز" في بيترفيلد-فولفن بولاية ساكسونيا-أنهالت 331 شخصا في إنتاج الخلايا الشمسية. وتوظف شركة "ماير برجر ألمانيا" في هوهنشتاين-إرنستتال بولاية ساكسونيا حاليا 289 شخصا في مجال الهندسة الميكانيكية وتطوير التكنولوجيا.

وقالت الشركة التي تتخذ من ثون بسويسرا مقرا لها إن جهود إعادة الهيكلة للحفاظ على المواقع مفتوحة لم تنجح حتى الآن.

وكان من المفترض أن تقدم الشركة نتائجها المالية لعام 2024 بحلول يوم السبت. وفي ظل محادثات التمويل المستمرة لإعادة الهيكلة، طلبت الشركة تمديدا.

ومن المقرر الإبقاء على الشركات التابعة للشركة في سويسرا والولايات المتحدة.

وقبل أيام قليلة، تم إيقاف إنتاج الوحدات الشمسية في ولاية أريزونا الأمريكية، والذي كان لا يزال في مرحلة البدء. وكان الإنتاج هناك يهدف إلى استخدام الخلايا الشمسية المصنعة في ألمانيا.





