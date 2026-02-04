باكستان تستخدم المروحيات والدرونز لاستعادة بلدة في الجنوب الغربي بعد معارك دامية

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن استعانت بطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار "درونز" لاستعادة السيطرة على بلدة في جنوب غرب البلاد من قبضة المتمردين الانفصاليين، عقب معارك استمرت 3 أيام، في وقت ارتفع فيه عدد قتلى موجة العنف الأخيرة إلى 58 شخصا من المدنيين وأفراد الأمن.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الهجمات المنسقة التي شنتها جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية، اليوم السبت الماضي، أدت إلى شل شبه كامل للحياة في إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في أكثر من 10 مواقع متفرقة، وأسفرت عن مقتل 197 مسلحا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونفذ مقاتلو جيش تحرير بلوشستان، وهي أقوى الجماعات المتمردة في الإقليم، هجمات واسعة النطاق شملت مدارس وبنوك وأسواقا ومنشآت أمنية، في واحدة من أكبر عملياتهم منذ سنوات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 22 عنصرا من قوات الأمن و36 مدنيا.

وفي بلدة نوشكي الصحراوية، التي يقطنها نحو 50 ألف نسمة، تمكن المسلحون من السيطرة على مركز الشرطة وعدد من المنشآت الأمنية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت 3 أيام متواصلة.

وأكدت الشرطة أن 7 من عناصرها قُتلوا خلال القتال، قبل أن تنجح القوات في استعادة السيطرة على البلدة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقال مسئول أمني باكستاني، إن تعزيزات إضافية أُرسلت إلى نوشكي، مؤكدا أن القوات استخدمت المروحيات والدرونز في عملياتها ضد المسلحين، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في مناطق أخرى من الإقليم.

ويُعد إقليم بلوشستان، الواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة وأفقرها من حيث التنمية، رغم غناه بالمعادن واحتضانه استثمارات صينية كبرى، أبرزها ميناء جوادر ومشروعات بنى تحتية استراتيجية.

من جهته، أعلن جيش تحرير بلوشستان، أمس الثلاثاء، أنه قتل 280 جنديا خلال العملية التي أطلق عليها اسم "هيروف" "العاصفة السوداء"، من دون أن يقدم أي أدلة تدعم هذا الادعاء.