روسيا: قتلى وجرحى جراء تفجير جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك

أفادت لجنة التحقيق الروسية، صباح اليوم الأحد، بتفجير جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشارت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة «سبوتنيك»، إلى مقتل وإصابة أشخاص جراء انفجار أدى إلى انهيار هيكل جسر السيارات في مقاطعة بريانسك، وسقوط شظاياه على قطار ركاب يمر تحته.

ووفقًا لبترينكو، «تم تفجير جسر للسكك الحديدية في منطقة زيليزنوغورسك بمقاطعة كورسك أيضًا، مما تسبب في سقوط قطار عابر على طريق سريع، وإصابة السائق واثنين من مساعديه».

وأضافت أن «موظفي لجنة التحقيق الروسية يعملون حاليا في مكان الحادث، ويجرون أعمال تحقيق عاجلة تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث».

وأظهرت صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل.