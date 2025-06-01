المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ينصب كمينا دمويا عند جسر وادي غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال ينصب كميناً دموياً عند جسر وادي غزة، ويستدرج آلاف المُجوَّعين، ويطلق النار عليهم، ويقتل ويصيب ويحاصر عشرات المواطنين.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، أن الاحتلال دعا المواطنين المُجوَّعين للتوجه نحو منطقة قرب جسر وادي غزة، صباح اليوم بالتعاون مع الشركة الأمنية الأمريكية، بزعم توزيع «مساعدات إنسانية».

وأضاف: «ما إن وصل المواطنون إلى الموقع، حتى أطلق الاحتلال والأمريكان النار عليهم بشكل مباشر، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 30 آخرين منذ صباح اليوم حتى الآن».

وحذر من أن عشرات المواطنين لايزالون محاصرين تحت وابل من النيران المتواصلة في محيط ما يُسمى بـ«مركز المساعدات».

وأشار إلى تكرار هذه الجريمة بشكل ممنهج في منطقة وادي غزة ومحافظة رفح، لترتفع حصيلة الشهداء في مواقع توزيع ما يُسمى بـ«المساعدات» إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع.

ولفت إلى «تكرار تلك الجريمة في مشهد دموي يكشف بوضوح أن هذه المناطق تحوّلت إلى مصائد للموت الجماعي، لا إلى نقاط لتقديم الإغاثة الإنسانية».

ومنذ السابع من أكتوبر2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.