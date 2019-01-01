ساديو ماني يقود هجوم السنغال أمام كينيا

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أعلن أليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال عن تشكيله فريقه لمواجهة كينيا والتي ستجمعهما مساء اليوم الأثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وجاء تشكيل أسود التيرانجا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو سيسه - كاليدو كوليبالي - لامين جاساما

خط الوسط: إدريسا جاي - شيخو كوياتي - هنري سايفت - بابي اليون ندياي

خط الهجوم: مباي نيانج - ساديو ماني - إسماعيلا سار

ويريد منتخب السنغال تحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل لدور الـ16 من البطولة برفقة منتخب الجزائر الذي ضمن التأهل كأول المجموعة.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كل من: الجزائر، كينيا، تنزانيا.