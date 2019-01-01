ساديو ماني رجل مباراة السنغال وكينيا

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منحت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب بلاده أمام كينيا، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وسجل (أسد التيرانجا) هدف منتخب بلاده الأول في شباك منتخب كينيا، في الدقيقة 71من زمن اللقاء، قبل أن يهدر ماني ركلة جزاء في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

بفوزمنتخب الأسود على كينيا (1-0) تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة رفقة منتخب الجزائر، فيما ودعت تنزانيا البطولة ويتبقى لكينيا فرصة التأهل كأفضل ثالث.

وينافس رفاق ساديو ماني في المجموعة الثالثة، إلى جانب محاربو الجزائر، وكينيا، وتنزانيا.