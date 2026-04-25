السفارة الأمريكية في مالي تحذر رعاياها بعد إطلاق نار قرب المطار الدولي في باماكو

أصدرت السفارة الأمريكية في باماكو، عاصمة مالي، إنذارا أمنيا، بعد ورود تقارير "بشأن وقوع انفجارات وإطلاق نار بالقرب من منطقة كاتي ومطار موديبو كيتا الدولي في باماكو"، ودعت المواطنين الأمريكيين للبقاء في أماكنهم وتجنب السفر إلى هاتين الوجهتين حتى تتوافر معلومات إضافية".

وأعلن جيش مالي، في وقت سابق في بيان، أن "جماعات إرهابية مسلحة مجهولة استهدفت مواقع وثكنات عسكرية معينة في العاصمة.

وأضاف البيان، أن الجنود "يعملون حاليا على القضاء على المهاجمين".

وتجتاح مالي حركات تمرد تخوضها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإضافة إلى تمرد انفصالي في الشمال.

وسمع أحد صحفيي أسوشيتد برس في باماكو دوي إطلاق أسلحة ثقيلة وبنادق آلية، قادم من اتجاه مطار موديبو كيتا الدولي، الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط المدينة، كما شاهد مروحية تقوم بدورية فوق الضواحي القريبة.

وأبلغ سكان في مدن أخرى في مالي بسماع دوي إطلاق نار وانفجارات صباح اليوم السبت، مما يشير إلى هجوم منسق محتمل من قبل جماعات مسلحة.

وقال عمدة سابق لمدينة كيدال بشمال شرق البلاد لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مسلحين دخلوا المدينة، وسيطروا على بعض الأحياء، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع الجيش. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف على سلامته.