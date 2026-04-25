عراقجي يشيد بجهود الحكومة الباكستانية لإرساء وقف إطلاق النار وشرح وجهات نظر إيران

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم السبت، مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في العاصمة إسلام آباد.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، جرى خلال الاجتماع مناقشة وتبادل آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب، والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وأشاد عراقجي، خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، وخاصة قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وشرح وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الصدد.

من جهته، أعرب منير، عن تقديره لثقة إيران في باكستان كدولة مجاورة ومسلمة للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية، واستعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة حتى يتم التوصل إلى نتيجة.

وأعلن البيت الأبيض -أمس الجمعة- أن المبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران -صباح اليوم السبت- إلى إسلام آباد، وسيجريان محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني بوساطة باكستان.

ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر، وإن هناك «تقدما» من الجانب الإيراني في الأيام الأخيرة، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات بين الطرفين مثمرة، وأن تسهم بدفع عجلة التقدم نحو اتفاق.

ولاحقا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية.

وأضاف ترامب، أن إيران ترغب في إجراء محادثات وبحث إمكان التوصل إلى اتفاق، وتابع أن «المسئولين الأمريكيين الذين يتفاوضون مع إيران يتعاملون مع الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور الآن».

وفي مقابل التصريحات الأمريكية عن اللقاءات المرتقبة مع الإيرانيين، قال التلفزيون الإيراني -مساء أمس الجمعة- إن عراقجي لا يخطط للقاء المبعوثيْن الأمريكييْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مضيفا أن إسلام آباد ستنقل ملاحظات طهران عن وقف التصعيد.

وبينما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن عراقجي، سيلتقي مسئولين باكستانيين في إطار وساطتهم لإنهاء الحرب في المنطقة، شدد على عدم وجود خطط لعقد أي اجتماع مع الأمريكيين في إسلام آباد، وعلى أن طهران ستُبلغ باكستان بملاحظاتها.

كما نقلت وكالة فارس -عن مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني- أنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفيما يخص الشأن النووي، لفت رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن المحادثات النووية تعد من الخطوط الحمراء الأساسية لبلاده، مبيّنا أن عراقجي لا يحمل في زيارته لباكستان أي مهمة تتعلق بالمحادثات النووية.



