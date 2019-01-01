واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع المحافظات، وتم ضبط 173 قطعة سلاح، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ أكثر من 61 ألف حكم قضائي، و22282 مخالفة مرورية، و762 مخالفة مرافق، في الـ 24 ساعة الماضية.

إذ قامت أجهزة الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بمختلف مديريات الأمن، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، وتم ضبط 14 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و14 طبنجة، و109 فرد محلي، و190 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و193 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 234 حكم جناية، و17234 حكم حبس جزئي، و3156 حكم حبس مستأنف و32263 حكم غرامة، و8466 حكم مخالفة.

كما تم ضبط 19 كيلو بانجو، و9 كيلو حشيش، وكيلوهيروين، و115 جرام فودو، و75 جرام أستروكس، و2293 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 43 شخصًا هاربين من قضايا مختلفة، و5 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط 13 بلطجيًا، و194 دراجة نارية مخالفة.

كما تم فحص 104 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، فضلا عن ضبط 24 قضية مصنفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.