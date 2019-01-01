«الشباب والرياضة» بجنوب سيناء تنظم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد المحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وأحمد عبد العزيز محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة بمراكز شباب مدينة طور سيناء لإحياء الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وبدأت الاحتفالية بعروض رياضة الكرتيه والكونغوفو ثم مسابقة رسم للتعبير عن الثورة تلاها ندوة لتوعية الطلائع بنتائج ومكتسبات الثورة وتوزيع جوائز على الفائزين في المسابقات.

وأكد المحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد أن ثورة 30 يونيه تعد علامة فارقة في تاريخ مصر حيث أنها أنقذت الشعب المصري من المخاطر والمكائد التي كانت تحاك لإسقاط الدولة المصرية القديمة.

وأوضح أن هذه الثورة تعد دليلًا على وعي الشعب المصرية وشدة حبه لمصر حيث إن المصريين كما عهدناهم وعهدهم العالم يلبون نداء الوطن ويتضامنون مع القوات المسلحة المصرية التي تعد درع الأمان لمصر.