خبير لوائح: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية 6 نقاط كاملة من الأهلي

أكد نهاد حجاج خبير اللوائح الرياضية، أن المحكمة الرياضية كاس، قد تصدر قرارا بخصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال حجاج في تصريحات «إذاعية»:" قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الطعن عليها وفقا للائحة رابطة الأندية، ولكن أتوقع أن كل قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الرياضية كاس".

أضاف:" وجهة نظري المادة 63 فقرة 2 غير قانونية، وأتوقع أن قرار لجنة التظلمات بشأن عدم النظر في القضية غير صحيح، وسيتم خصم 3 نقاط من الأهلي أخرى".

تابع:" قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الطعن عليها وفقا للائحة رابطة الأندية، ولكن أتوقع أن كل قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الرياضية كاس".

واصل:" في المحكمة الرياضية هناك شقين، وهو شق مستعجل الذي طلبه بيراميدز والأخر بياخد وقت شوية ، والأطراف الأخرى أمام بيراميدز وهو الأهلي واتحاد الكرة رفضوا الشق المستعجل، وبالتالي المحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل في هذه القضية فيما يخص قرار خصم نقاط من الأهلي".

أتم:" المحكمة الرياضية قد تعلن إيقاف إعلان بطل الدوري قبل يوم الأربعاء المقبل لحين الفصل في القضية، وأتوقع أن يتم الفصل النهائي في الموضوع قبل بداية الموسم المقبل والوقت ضيق وبالتالي كل التدابير ستكون مستعجلة بسبب بطل الدوري".