الداخلية: أسرة حفيد نوال الدجوي أبلغت بأنه أطلق النار على نفسه

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كشفت وزارة الداخلية أن أحمد شريف الدجوى حفيد نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، أطلق النار على نفسه داخل محل سكنه بمدينة أكتوبر.

وذكرت الداخلية في بيات لها أن قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة تلقى بلاغا من أسرة الراحل يفيد بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بأكتوبر مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أن أحمد الدجوي كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لحفيد نوال الدجوي، ابن نجلها الراحل، والذي يعتبر أحد أطراف قضايا الميراث المتداولة بين أبناء نجل نوال الدجوي وابنتي ابنتها.

يأتي هذا التطور بعد أيام من تقديم نوال الدجوي بلاغا ضد الحفيد المتوفي وشقيقه تتهمهما بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات من منزلها بأكتوبر.

كما تقدم الحفيد المتوفي وشقيقه ببلاغ آخر ضد ابنتي عمتهما، في إطار دعاوى قضائية عديدة مرفوعة بينهم لخلافات حول الميراث بالمحاكم المدنية والتجارية والشرعية.