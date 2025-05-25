أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، أن خسائر موانئ الحديدة، جراء غارات واشنطن وتل أبيب بلغت نحو 1.4 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للجماعة، نشرته وكالة أنباء (سبأ) بنسختها الحوثية.

وكشف البيان "عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

وذلك "نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو 2025". وأشار إلى أن "الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار".

بينما قدرت المؤسسة "الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن "هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية".

كما تسببت الغارات "في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية".

وشمل الدمار "الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية"، في الموانئ الثلاثة المذكورة، وفق البيان.

وذكر البيان أنه "بالرغم من هذه الأضرار الجسيمة، واصلت مؤسسة موانئ البحر الأحمر العمل دون توقف، وتأمين الخدمات واستقبال السفن لضمان تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين".

وفي 6 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان.

غير أن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.وقبل ذلك، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات مكثفة وقصفا بحريا على محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة على أهداف أمريكية وإسرائيلية "دعما لغزة"، وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة مئات المدنيين اليمنيين.

ويقول الحوثيون، إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وإنهم مستمرون في ذلك ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع.وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.