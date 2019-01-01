ارتفاع سهم «دويتشه بنك» بعد الإعلان عن قرب شطب عدد كبير من الوظائف لديه

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ارتفع سعر سهم مصرف "دويتشه بنك"، صباح اليوم الاثنين، بعد ورود تقارير أفادت بقرب تنفيذ أكبر بنك تجاري في ألمانيا برنامج ضخم لإعادة الهيكلة.

وارتفع سعر سهم دويتشه بنك بعد بدء التعامل في بورصة فرانكفورت بنسبة تزيد على 2.6 % لتصل إلى 6.959 يورو ليحقق السهم ارتفاعا أقوى من المؤشر الرئيسي للبورصة الألمانية (داكس).

كانت وكالة أنباء "بلومبرج" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتان أوردتا تقارير مطلع الأسبوع الجاري، أفادت بأن البنك يعتزم شطب ما يصل إلى 20 ألف وظيفة أي ما يعادل أكثر من 20% من الوظائف الحالية لدى البنك.

وقد استندت هذه التقارير إلى معلومات أدلى بها عدة مصادر داخلية في البنك.

وأضافت التقارير أنه من الممكن أن يصدر إعلان بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن "دويتشه بنك" يعاني منذ فترة من تباطؤ وتيرة الأعمال ما جعله على وشك إجراء عملية إعادة هيكلة كبيرة.

وكان كريستيان زفينج، الذي تولى الرئاسة التنفيذية للبنك قبل أكثر من عام، صرح بالقول:" نحن متأهبون لإجراء اقتطاعات قاسية"، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للبنك في نهاية مايو الماضي معلنا عن إجراء المزيد من الاقتطاعات في المصرف.