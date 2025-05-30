دمشق ترحب بقرار اليابان رفع العقوبات عن مصارف سورية

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الخارجية السورية: القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، ترحيبها بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الجمهورية العربية السورية ترحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية برفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية".

وأوضحت أن المصارف هي "المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي".

واعتبرت الخارجية أن "هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".

وأكدت أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ويُيسّر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري.

كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليابان، الجمعة، رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا بإزالة 4 مصارف على الأقل من قائمة تجميد الأصول.

جاء ذلك على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا في تصريح صحفي وفق التلفزيون الرسمي.

وأوضح هاياشي أن بلاده اتخذت قرار رفع العقوبات جزئيا عن سوريا بعد دراسة شاملة عقب سقوط نظام البعث أواخر 2024.

ويأتي قرار اليابان برفع العقوبات، عقب خطوات مماثلة اتخذتها كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال مايو، ما ساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.