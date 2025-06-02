القصة الكاملة للهجوم على مسيرة لمؤيدي إسرائيل في كولورادو

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" بأن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف عددا من مؤيدي إسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، مصري الجنسية مقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

• تحديد هوية منفذ الهجوم

وأوضحت السلطات الأمريكية أن مصريًا دخل الولايات المتحدة قبل عامين وتجاوز مدة تأشيرته قد وُجهت إليه تهم في الهجوم الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص في بولدر، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية إنه تم القبض على محمد صبري سليمان (45 عامًا) في مكان الحادث بعد أن أضرم النار في الضحايا أثناء تجمعهم دعمًا للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

• صيحات ضد إسرائيل خلال الهجوم

وقد سُمع سليمان وهو يصرخ "حرروا فلسطين" وشعارات أخرى مناهضة لإسرائيل خلال الهجوم، الذي استهدف أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 52 و88 عامًا.



وبحسب تحليل لمقطع فيديو من موقع الحادث، سُمع المشتبه به وهو يصرخ: "كم طفلًا قتلتم؟ ويجب القضاء على الصهاينة، إنهم قتلة".

وتشير السجلات الإلكترونية إلى أن سليمان محتجز حاليًا في سجن مقاطعة بولدر.

وقد وقع الهجوم في الساعة 1:26 ظهرًا بالتوقيت المحلي، عندما استُدعيت شرطة بولدر إلى محكمة المقاطعة في شارع بيرل بعد تلقي بلاغات عن رجل يضرم النار في الناس، بحسب ما ذكره رئيس شرطة بولدر، ستيف ريدفيرن.

وكان ذلك بالقرب من فعالية نظمتها مجموعة "اركض من أجل حياتهم"، وهي مجموعة تنظم فعاليات جري ومشي للمطالبة بالإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

• مسار التحقيقات الأمريكية

من جهته، قال النائب العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، إن الهجوم الذي وقع عشية عيد الأسابيع اليهودي (شفوعوت) يبدو أنه بدافع الكراهية.

وذكر وايزر في بيان: "يبدو أن هذا الهجوم جريمة كراهية نظرًا للفئة المستهدفة".

وأضاف: "قد يختلف الناس في آرائهم حول الأحداث العالمية وصراع إسرائيل مع حماس، لكن العنف ليس وسيلة لحل الخلافات أبدًا".

من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، إن الهجوم يتم التحقيق فيه كعمل من "أعمال العنف ذات الدوافع الأيديولوجية"، استنادًا إلى المعلومات الأولية والأدلة وشهادات الشهود.

كما أكدت مديرة المخابرات الوطنية، تولسي جابارد، أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب يعمل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية في موقع الحادث.

• كيف وصل سليمان إلى الولايات المتحدة؟

إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة الأمن الداخلي وهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية لشبكة فوكس نيوز إن سليمان موجود في البلاد بشكل غير قانوني بعد أن تجاوز مدة تأشيرته، وقد وصل إلى الولايات المتحدة في 27 أغسطس 2022، عبر مطار لوس أنجلوس الدولي بتأشيرة زيارة.

وكان مصرحًا له بالبقاء حتى 26 فبراير 2023، لكنه لم يغادر البلاد، وفقًا للمسئولين.



وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، قدم سليمان طلبًا ربما للجوء في 29 سبتمبر 2022، كما منحته خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية في 29 مارس 2023 تصريح عمل، كان ساري المفعول حتى مارس الماضي.