عمرو أديب: الصين لا يمكن أن تكون حليفا بديلا لمصر عن طرف آخر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الصين لا يمكن أن تكون حليفًا بديلًا لمصر عن طرف آخر، واصفًا بكين بأنها ليست ملاكًا وأنها تبحث عن مصالحها في المقام الأول.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «الصين مثل الولايات المتحدة مثل الصين مثل فرنسا وما يميز الأمر هو أنت وقوتك وتأثيرك وإمكانياتك التي تضعها في أي علاقة».

وأوضح أن الصين دائمًا ما يكون لها مطالب وشروط تكون معروفة لمن يريد أن يتعامل معها، محذرا من أن بكين لا تتساهل إزاء أي مستحقات لها بما في ذلك سداد القروض حيث تمارس استحواذًا على أصول في بعض الدول إذا لم يتم السداد.

وتابع: «إذا أرادت مصر التحالف مع الصين على حساب الولايات المتحدة أو بديلًا عن دول المنطقة فهي حرة في ذلك لكن الأمر لا يمكن أن يكون بهذه السهولة».

كما تحدث أديب عن العلاقة مع طهران مع زيارة مرتقبة يجريها وزير خارجية إيران عباس عراقجي لمصر، قائلًا إن العلاقة مع إيران جيدة لكن دعا لعدم الإفراط في الأمر.

ونوه بأن مصر لا ترحب بأن تكون جزءًا من المحور الذي تدعمه إيران، مشيرًا إلى أن طهران لا تملك شيئًا تقدمه لمصر، بل إن مصر هي التي تملك ما تقدمه لإيران.