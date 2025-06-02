يوسف عباس: قدمت موسيقى Debriefing the President بحيادية لتجسيد لحظات استجواب صدام حسين

سلّط برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية" الضوء على تصوير المسلسل الأمريكي Debriefing the President في مصر، وهو المسلسل المقرر عرضه في عام 2026، وقد تم تصويره بتسهيلات من لجنة مصر للأفلام.

واستضاف البرنامج الموسيقار العراقي يوسف عباس، الذي يضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، وهو العراقي الوحيد المشارك في هذا العمل، الذي يتناول حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندًا إلى أحداث واقعية، مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية قام باستجواب صدام عقب القبض عليه في ديسمبر 2003، بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وعبّر يوسف عباس من جانبه عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد واحدة من أصعب التجارب التي خاضها في مجال الموسيقى التصويرية، نظرًا لحساسية العمل من الناحية الاجتماعية والسياسية، كونه يتناول شخصية الرئيس الراحل صدام حسين.

وأشار عباس إلى أن الموسيقى تنقل وجهة نظر مؤلفها، ولذلك كان لا بد من تقديم الموسيقى بشكل محايد، خاصة وأن الجمهور سيشاهد جانبًا خفيًا من استجواب صدام حسين لم يسبق له رؤيته من قبل، وهو ما تطلب التعبير عن مشاعره في تلك اللحظات الدقيقة بدقة وحيادية.

وأوضح الموسيقار العراقي أن العمل تم تصويره بالكامل في مصر من خلال شركة إنتاج أمريكية، وهو رؤية إخراجية للمخرج ليزلي غريف، الذي حرص على التصوير في مصر لتشابه الأجواء بين القاهرة وبغداد.

وأضاف يوسف عباس أنه استخدم في تأليف الموسيقى آلات شرقية مثل الناي والجوزة والسُنطور، وهي آلات تنتمي للبيئة الموسيقية الشرقية، مشيرًا إلى أن الخطوة الأصعب تمثّلت في دمج هذه الآلات مع الأوركسترا الغربية.

كما أكّد أنه كان له دور ثانٍ في العمل إلى جانب تأليف الموسيقى التصويرية، تمثل في تدريب الفنان وليد زعيتر على تجسيد شخصية الرئيس صدام حسين، حيث استعان بـ 62 مقطع فيديو لدراسة حركات الجسد والوصول إلى أداء مناسب للشخصية، بالإضافة إلى توليه مهمة ترجمة نص السيناريو إلى اللهجة العراقية والتدقيق اللغوي للنص.

يُذكر أن مسلسل Debriefing the President من إخراج ليزلي غريف، ويشارك في بطولته النجم جول كينمان في دور "جون نيكسون" ضابط الاستخبارات الأمريكية الذي أجرى الاستجواب، والنجم وليد زعيتر في دور "صدام حسين"، ومن المتوقع أن يُحدث العمل ضجة كبيرة فور عرضه.

ويتناول المسلسل حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندًا إلى أحداث واقعية مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية، قام باستجوابه عقب القبض عليه في ديسمبر 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تم تصوير مشاهد تمثّل العراق والولايات المتحدة الأمريكية داخل مصر.