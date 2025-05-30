وزير جيش الاحتلال يقتحم موقع ترسلة قرب جبع جنوب جنين

اقتحم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" مصحوبة بطائرتي هليكوبتر، والتي هبطت في منطقة سهل بلدة عجة قرب الموقع، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل بلدة عجة قرب جبع وأعاقت حركة المركبات وفتشتها.

وأشارت إلى أن موقع "ترسلة" الذي كان مقام عندها مستوطنة "سانور"، قد أخليت عام 2005، بالإضافة إلى مستوطنات "حومش" و"جانيم" و"كادي"م ومعسكر " دوتان- عرابة".

وقال كاتس حسب ما نقلت عنه صحف عبرية عقب اقتحامه للموقع، إن "توسيع الاستيطان بالضفة رسالة لماكرون وأصدقائه بأنهم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، وأن هذا الورق سينتهي في سلة مهملات التاريخ، الاستيطان في الضفة سيقوى، وإسرائيل ستزدهر وتنتعش، لا تهددونا بالعقوبات، لن تركعونا، ولن نخضع أمام التهديدات".

ويأتي هذا الاقتحام، عقب الكشف عن مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين على خطة لإقامة 22 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، ومن ضمنها مستوطنة "سانور" المخلاة التي اقتحمها كاتس اليوم.

وتضمن خطة الاحتلال، المصادقة على "تسوية الوضع القانوني لتسعة مواقع استيطانية قائمة وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميا إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة في عمق الضفة الغربية"، ومن بين المواقع المستهدفة جبل عيبال في نابلس، بالإضافة إلى مناطق في شمال الضفة الغربية.