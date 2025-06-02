طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 16 يوليو المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 16 يوليو 2025، بعد أن تعليق عملياتها إلى العاصمة السورية في عام 2012، ويأتي هذا القرار عقب تقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما نشره موقع «الإمارات اليوم»، صباح الاثنين، ستبدأ طيران الإمارات بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى أربع أسبوعياً بدءاً من 2 أغسطس، بإضافة رحلة يوم السبت، وستوسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن استئناف عمليات طيران الإمارات إلى دمشق يمثل خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في سوريا، من خلال توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن «هذا الربط المباشر لا يخدم فقط أهداف التنمية، بل يعد جسراً حيوياً يربط أبناء الجالية السورية في الأمريكيتين وأوروبا ودول الخليج بوطنهم، ويتيح لهم المساهمة بخبراتهم وإمكاناتهم في دعم مسيرة النهوض الوطني».

وثمّن التعاون البنّاء من الجهات المختصة في سورية، معربًا عن تطلعه من خلال عمليات الشركة المجدولة إلى تعزيز جسور التواصل بين دبي ودمشق، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بأسرها.

وستُشغّل رحلاتها بطائرة البوينج 777-200LR والتي تتسع لـ302 مقعداً، حيث ستغادر الرحلة رقم «ئي كيه 913» من دبي الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي، أما رحلة العودة «ئي كيه 914» فستغادر دمشق الساعة 16:30 لتصل إلى دبي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي.

وستوفر هذه الرحلات فرصاً جديدة للعملاء للسفر بسهولة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم ما يقرب من 150 وجهة حول العالم، كما ستدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم تطلعات سورية في إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والزراعة.

وسوف يستفيد عملاء طيران الإمارات المسافرون من وإلى دمشق من شراكة تبادل الرموز مع فلاي دبي، ما يوفر خيارات أوسع ومزيداً من الراحة في السفر من وإلى العاصمة السورية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسوريا 680 مليون دولار (2.5 مليار درهم) في عام 2024، بنمو قدره 23% عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تساهم الرحلات الجديدة في تحفيز هذه العلاقات التجارية الحيوية، كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 350 ألف مواطن سوري، يشكّلون جزءاً مهماً من مجتمعها المزدهر، وقد أسهموا بدور فاعل في مسيرة التنمية من خلال مشاريعهم الريادية وخبراتهم المتخصصة، ما أضاف بعداً ثقافياً غنياً إلى نسيج المجتمع الإماراتي.

وتوفّر طائرة البوينج 777-200LR التي سيتم تشغيلها على خط دمشق 38 مقعداً في درجة الأعمال إلى جانب 264 مقعداً في الدرجة السياحية، وتأتي مقاعد درجة الأعمال بتوزيع 2-2-2.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى دمشق في عام 1988، ونقلت قبل تعليق عملياتها في عام 2012 أكثر من 2.1 مليون راكب من وإلى سوريا.

وتُسيّر الناقلة حالياً رحلاتها إلى 13 مدينة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي 191 رحلة أسبوعياً.



