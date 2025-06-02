محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني

روج الفنان محمود حجازي لأحدث أعماله السينمائية فيلم "في عز الضهر"، المقرر طرحه بدور العرض 18 يونيو المقبل.

ونشر حجازي الملصق الدعائي للفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "استنيت اللحظة دي من قلبي، مؤمن بالدور وبالفيلم، وإن شاء الله خطوة هتغير حاجات كتير في طريقي".

وأضاف: "فيلم في عز الضهر في السينما بجميع دور العرض إبتداءا من يوم 18 يونيو المقبل في مصر وجميع الدول العربية، مع أجمل نجوم وكاست عشت معاهم أحلى أيام".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حيث يتناول قصة صعود زعيم عصابة دولية ينفذ عمليات احتيال كبرى في مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في بطولة فيلم "في عز الضهر" كل من: جميلة عوض، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.