نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف الشرقية، في مساعدة سيدة سودانية الجنسية في العقد الثالث من العمر، لوضع طفلتها داخل سيارة الإسعاف خلال نقلها للمستشفى، وجرى التعامل الفوري مع الحالة وإنقاذها، وعمل الإيفاقة للمولودة، والاطمئنان على العلامات الحيوية.

وتلقت غرفة عمليات إقليم الإسعاف في محافظة الشرقية برئاسة الدكتور أحمد عباس، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوجود سيدة سودانية الجنسية في حالة وضع وهي في شهرها الأخير، وذلك بمحل إقامتها بمزرعة بنطاق مدينة بلبيس؛ لذا وجه مدير المرفق بسرعة تحرك أقرب سيارة إسعاف والتي انطلقت من نقطة إسعاف "المصانع".

وجرى نقل الحالة إلى المستشفى، لكن في الطريق فاجأت السيدة السودانية السائق والمسعف، بالولادة وتدخل فريق الإسعاف وهم كل من: "المسعف وحيد عبد المنعم محمد، وزميله فني القيادة حسن محمد حسن"، حيث وجه المسعف وحيد الأم لوضع مولودها، وطمأنتها وتهدئتها، حتى تمكنت من وضع الطفلة داخل سيارة الإسعاف بكامل صحتها؛ ليبدأ المسعف وحيد فور ذلك في قطع الحبل السري، وتجفيف الطفلة وتحفيزها، والتأكد من انتظام تنفسها بشكل طبيعي تمامًا، مع الاطمئنان على استقرار العلامات الحيوية للأم، واطمان فريق الإسعاف على المولودة والأم، وجرى نقلهما للمستشفى لمتابعة حالة المولودة والأم ووضعهما تحت الملاحظة.