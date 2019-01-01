استشاري نفسي يحذر: الألعاب الإلكترونية قد تصيب الأطفال بـ«التشنجات العصبية»

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن بعض الأطفال قد يصابون بتشنجات عصبية نتيجة كثرة استخدام الألعاب الإليكترونية لوقت طويل، لافتًا إلى أن كثرة استخدام الهواتف الذكية قد يعرض الطفل للإصابة بالسمنة المفرطة.



وأضاف فرويز، خلال مداخله هاتفية له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن سوء استخدام الأجهزة الذكية قد تصيب الأطفال بضمور العصب البصري، لافتًا إلى أن مخاطر الألعاب الإليكترونية تمتد إلى الفشل الدراسي.



وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يزيد من نسب الطلاق وتسبب في العُزلة الاجتماعية، موضحًا أن الاعراض الانسحابية لمدمني استخدام الهواتف الذكية مختلف عن مدمني الهيروين والترامادول.



وأوضح أن من التأثيرات السلبية لأعراض الانسحاب العصبية المفرطة والنوم لمدة طويلة والإهمال الوظيفي فقدان التواصل مع الأخرين، لافتًا إلى أننا قد نلجأ للعقاقير الطبية في علاج حالات إدمان الإنترنت