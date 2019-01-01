طيار ألماني يتلقى إشارة استغاثة غرق مركب أمام سواحل رأس غارب

تلقى طيار ألماني على إحدى الطائرات الألمانية القادمة إلى مطار الغردقة، عبر الجهاز اللاسلكي بالطائرة، إشارة استغاثة من المركب "NAVTEX"، التي تعرضت للغرق، حيث أظهرت إحداثيات الإشارة أن موقع الغرق أمام سواحل مدينة رأس غارب.

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا من مطار الغردقة الدولي، بتلقي بلاغ من طيار ألماني قادم من ألمانيا قبل هبوطه بمطار الغردقة، يفيد بالتقاط جهاز اللاسلكي الموجود بالطائرة إشارة استغاثة غرق مركب "NAVTEX" -لم تحدد حتى الآن هويته، وأظهرت إحداثيات الاشارة والتي كانت "273417/03328295" أن موقع الغرق أمام سواحل رأس غارب.

وأخطرت عمليات المحافظة جميع الأجهزة المعنية؛ لسرعة التحرك وتحديد هوية المركب والبحث عن أي ناجين.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية اليئية، إنه دفع بوحدات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى وجود تواصل بين جميع الأجهزة المعنية.