الخارجية الصينية: وزير الدفاع الأمريكي يروج لعقلية الحرب الباردة

نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، لوصفه الصين بأنها تمثل تهديدا، متهمة إياه بالترويج لعقلية الحرب الباردة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن هيجسيث شوه صورة بكين عبر مزاعم تشهيرية أمس السبت، خلال كلمته أمام "حوار شانجريلا"، وهو مؤتمر أمني عالمي.

واتهم البيان، الولايات المتحدة بإثارة الصراعات والمواجهات في المنطقة.

وقال البيان، في إشارة إلى التنافس الذي نشأ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، إن "هيجسيث تجاهل عن عمد دعوة دول المنطقة إلى السلام والتنمية، وروج بدلا من ذلك لعقلية الحرب الباردة لمواجهة الكتل".

وأضاف البيان: "لا يوجد بلد في العالم يستحق أن يطلق عليه لقب قوة مهيمنة سوى الولايات المتحدة نفسها"، مشيرا إلى أن واشنطن تقوض أيضا السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال هيجسيث، في مؤتمر أمني في سنغافورة، أمس السبت، إن واشنطن ستعزز دفاعاتها في الخارج لمواجهة ما يعتبره البنتاجون تهديدات سريعة التطور من جانب بكين، خاصة في موقفها العدواني تجاه تايوان.

وأضاف هيجسيث، أن الجيش الصيني "يتدرب على التعامل مع الموقف الحقيقي".

وقال هيجسيث: "لن نجمل الوضع، فالتهديد الذي تشكله الصين حقيقيا ، ويمكن أن يكون وشيكا".

وأكد البيان الصيني، أن مسألة تايوان هي شأن داخلي خالص للصين، ويجب على الولايات المتحدة "ألا تلعب بالنار أبدا" معها.

وأضاف البيان، أن واشنطن نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي، وأنها "تؤجج النيران وتخلق التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" و"تحول المنطقة إلى برميل بارود".