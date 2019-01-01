﻿«الثقافة» تطرح استمارة مبادرة صنايعية مصر على موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترت استمارة المشاركة في مبادرة «صنايعية مصر»، وتضمنت بيانات المتقدم ومجالات التدريب التي تشمل: أعمال الخزف، النحاس، الأركيت، الحلى التراثية، الخيامية، الصدف والقشرة.

وحددت الاستمارة شروط الالتحاق، وهي: أن يكون عمر المتدرب ما بين 18 حتى 40 عامًا، وأن يجتاز اختبار القبول، ومدة الدراسة التي تستمر على مدار 8 أشهر، على أن تتم التدريبات على مرحلتين الأولى للمبتدئين والثانية لرفع كفاءة الحرفي، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهريًا منها 16 ساعة للدراسة النظرية و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، وتتم بمركز الفسطاط للحرف التقليدية التابع لصندوق التنمية الثقافية.

ويقام في نهاية كل دورة معرض لإنتاج المتدربين كما يتم منحهم شهادة معتمدة على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 15 أغسطس المقبل.