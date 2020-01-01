جازبروم الروسية تدفع تعويضا لشركة بولندية بعد حكم قضائي

أعادت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للطاقة 5ر1 مليار دولار إلى شركة الغاز البولندية "بي جي إن آي جي"، كتعويض عن الأسعار المفرطة بعد قرار لمحكمة تحكيم، حسبما أعلنت الشركة البولندية الثلاثاء.

لكن "جازبروم" ستستأنف الحكم، حسبما ذكرت المجموعة لوكالة الأنباء الروسية (تاس).

وذكرت الشركة من موسكو أن إعادة الدفع لن تضعف موقف غازبروم في أي مسار آخر للعمل.

وحسب "بي جي إن آي جي"، وقع الجانبان على تعديل العقد، الذي يوفر، ضمن أمور أخرى، تفاصيل عن إعادة دفع المبلغ في أول يوليو.

وحصلت بولندا في نهاية مارس على حكم لصالحها ضد جازبروم يعني أن الاحتكار الروسي سيضطر إلى خفض أسعاره لبولندا بأثر رجعي بدءا من نوفمبر 2014.

وقالت الشركة البولندية إنه في تعديل العقد الموقع الآن، سيتم تنظيم سعر تسليم الغاز مستقبلا وفقا لمتطلبات المحكمة.