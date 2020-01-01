سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مجموعة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، سداد 2ر8 مليار دولار للدائنين، مستكملة بذلك عملية إعادة هيكلة للديون.

وقالت المجموعة في بيان الثلاثاء، إنها سددت الديون المستحقة في سبتمبر 2022 باستخدام الأموال من مبيعات الأصول ومدفوعات توزيعات الأرباح وشطب شركة موانئ دبي العالمية من بورصة ناسداك دبي.

وأضافت أنه "بسداد هذه الدفعة النهائية تكون المجموعة قد دفعت 9ر18 مليار دولار للدائنين منذ عام 2011".

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجموعة إن "السداد الكامل يمثل خطوة هامة لكل من دبي العالمية ودبي".

وأضاف: "ستركز (دبي العالمية) على تبسيط وتعزيز جهودها لتقديم قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".