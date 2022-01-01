تقدمت الفنانة آمال ماهر، باعتذار للجمهور المصري والعربي؛ بسبب اختفائها؛ مبررة ذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، متابعة: «الأعراض كافة ظهرت عليّ؛ ضيق النفس والسخونة، وهذه ليست إصابتي الأولى».

أضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء اليوم الخميس، أنها نشرت صورة لها أثناء عطلة المصيف، ولكنها كانت قبل مرضها بيومين.

واستكملت: «هذه الصورة كانت قبل إصابتي بيومين فقط.. ولم أكن أرغب في الظهور أثناء المرض حتى لا أسبب أي حالة من القلق لدى الجمهور».

وأبدت تقديرها لمشاعر الجمهور التي انهالت عليها، مستكملة: «هذه هي نعمة كبيرة من ربنا، وصدقوني لم أصطنع أي شيء».