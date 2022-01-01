أردوغان يحذر السويد وفنلندا من عدم الالتزام باتفاق الانضمام للناتو

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه لن يحيل بروتوكول انضام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) للبرلمان التركي للمصادقة عليه إلا إذا أوفت الدولتان بتعهداتهما، بما في ذلك تسليم "الإرهابيين" لأنقرة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، أمس الخميس: "لن يتم استكمال هذا الأمر (العضوية) طالما لم نصادق عليه في برلماننا. لا بد أن تفي السويد وفنلندا أولا بمسؤولياتهما. ولن نحيله إلى البرلمان لدينا إلا إذا نفذتا بذلك".

وتخلت تركيا يوم الثلاثاء الماضي عن اعتراضها لانضمام الدولتين إلى التحالف العسكري، بعد الحصول على سلسلة من التعهدات من السويد وفنلندا بالتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، بما يشمل تسليم "إرهابيين".

وأوضح أردوغان أنه لا يجب على السويد وفنلندا التعامل مع مسألة انضمامهما للحلف وكأنها صارت أمرا واقعا، مشيرا إلى أن مقدونيا الشمالية استغرقت 20 عاما لدخول الناتو.

وأعرب أرودغان عن أمله في أن تحظى "الجهود الصادقة" للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم خطة تركيا لتحديث أسطولها من الطائرات إف-16 بموافقة الكونجرس الأمريكي.

وقال الرئيس التركي إن بلاده سترسل وفدا إلى الولايات المتحدة لمناقشة المزيد من الخطوات.

وتابع أردوغان: "السيد بايدن على يقين من هذه المسألة."

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن دعمه لبيع أسطول مقاتلات إف-16 لتركيا ليس مقابل دخول السويد وفنلندا حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في ختام قمة قادة الناتو في مدريد اليوم الخميس "لم يكن هناك مقايضة في هذا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه دعم سابقا عملية بيع أو تحديث أسطول مقاتلات إف 16 التي سعى لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال "ليس في مصلحتنا عدم فعل هذا".