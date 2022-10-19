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بعد تهديده بالقتل.. حكم ألماني يطالب باحترام الحكام في المباريات

الشروق
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 5:35 م

طالب الحكم الألماني ساشا شتيجمان، بمزيد من الاحترام للحكام وذلك بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب قرار مثير للجدل خلال مباراة الموسم الماضي.

وكان شتيجمان / 38 عاما/ قد تعرض لانتقادات عديدة بعد عدم احتسابه ضربة جزاء لبوروسيا دورتموند في مواجهة بوخوم بعد خطأ على لاعبه كريم أديمي، في حين لم يتحدث حكم الفيديو المساعد أو يطلب من شتيجمان مشاهدة الحالة.

وقال شتيجمان في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنزيجر"، إن الانتقادات التي تلقاها تضمنت تهديدات بالقتل، حيث أكد أن ذلك خلف شعورا غريبا بالنسبة له، مؤكدا تقدمه بشكوى جنائية.

وأضاف: "حينما تصبح في مرمى نيران الانتقادات ، فإن ذلك يجعلك تشعر بكل شيء إلا السعادة".

وطالب بمعاملة أفضل للحكام في المجمل وقال :"لأنه أحيانا يتم نسيان أن خلف كل حكم انسان".

وتابع: "كل الناس يستحقون أن يتم معاملتهم باحترام كأشخاص، حتى حينما يرتكبون الأخطاء".

واعترف شتيجمان بارتكابه العديد من الأخطاء، ويأمل في أن يقدم أداء أفضل في المستقبل وذلك من خلال الاستقرار والتطور من مباراة إلى أخرى.


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