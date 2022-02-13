وفاة 25 شخصا بينهم 3 أطفال جراء حريق حافلة في الهند

لقى ما لا يقل عن 25 شخصا، بينهم 3 أطفال، حتفهم، وأصيب 8 آخرون إثر حريق شب في حافلة كانت تقلهم على طريق سريع بولاية ماهاراشترا، وسط غرب الهند، بعدما اصطدمت بعمود، في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وقال مسئولون، إن نحو 33 شخصا كانوا على متن الحافلة، وأضافوا أن الحادث وقع نحو الساعة 01:30 اليوم بالتوقيت المحلي على طريق سامودهي –ماهامارج السريع في الولاية، بحسب ما أوردته محطة تلفزيون "إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة انقلبت بعد اصطدامها بعمود على الطريق السريع، واشتعلت بها النيران، ونقلت عن السائق، الذي نجا من الحادث، قوله "اصطدمت الحافلة بالعمود بعد انفجار أحد إطاراتها".

وذكرت الشرطة أن معظم الركاب كانوا نائمين وقت الحادث، مشيرة إلى انقلاب الحافلةعلى جانبها الذي توجد به الأبواب، مما أدى إلى إغلاقها، ولم يتمكن أحد من الخروج.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، إن الجثث تفحمت لدرجة صار معها من الصعب التعرف عليها، وإذا تعذر التحقق من هوية الضحايا، سيتم إجراء اختبار الحمض النووي.