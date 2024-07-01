الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف 4 سفن بعدد من الصواريخ المجنحة

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أربع سفن تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان "إن العملية الأولى استهدفت سفينة "إم إس سي باسيفيك" الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة".

وأضاف "استهدفت العملية الثانية سفينة ديلونيكس النفطية الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وهي العملية الثانية خلال هذا الأسبوع".

وأشار سريع إلى أن العملية الثالثة استهدفت " سفينة الإنزال أنفيل بوينت البريطانية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة".

واستهدفت العملية الرابعة، وفقا للمتحدث العسكري الحوثي، سفينة "لاكي سيلور" في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".

وأوضح سريع، أن "استهداف سفينة لاكي سيلور جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأردف بالقول "حققت العمليات الـ 4 إصابات دقيقة ومباشرة".

وأكد سريع، استمرار عمليات قوات جماعته المسلحة. وقال "لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.