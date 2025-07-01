صحة مطروح والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يطلقان شراكة طبية لخدمة الساحل الشمالي

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح عن عقد اجتماع تنسيقي مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين لتقديم خدمات طبية متنوعة.

وأوضحت المديرية، في بيان إعلامي، أنه جرى مناقشة سبل التنسيق المشترك، والذي يشمل تنفيذ قوافل علاجية، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب التثقيف الصحي والأنشطة الرياضية.

كما يتضمن التعاون توزيع هدايا توعوية ضمن الأنشطة الصحية المختلفة، بهدف تعزيز الثقافة الصحية والوعي المجتمعي، وتقديم خدمات متميزة دعماً لجهود الدولة في جذب السياحة والاستثمارات بمناطق الساحل الشمالي.