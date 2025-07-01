الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ ستجرى بأعلى معايير الشفافية والنزاهة

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهيئة عملت خلال الشهور الماضية على وضع كل الترتيبات لضمان إجراء الانتخابات بكفاءة ونزاهة.

وأكد جاهزية الهيئة التامة لإجراء الانتخابات، مشددًا على أن العملية الانتخابية ستُدار وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وأوضح أن الاقتراع للمصريين في الخارج سيجري يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، بينما يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم يومي الرابع والخامس من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 12 أغسطس.

وأشار إلى أن آلية التصويت للمصريين في الخارج ستكون وفقًا لما ينص عليه القانون، حيث يتم الاقتراع في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، مشددًا على أنه لن يُسمح للناخب بالتصويت أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وبالنسبة للدعاية الانتخابية، أكد بنداري أن مرحلة تقديم أوراق الترشح تبدأ يوم السبت المقبل 5 يوليو، فيما تبدأ الحملات الانتخابية رسميًا في 18 يوليو، عقب إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وهو التاريخ الذي يمثل آخر يوم للتنازلات.

وفيما يخص مراقبة العملية الانتخابية، قال بنداري إن الهيئة تعتمد على سجل من المنظمات المحلية والدولية التي سبق أن تابعت استحقاقات انتخابية في مصر.

وأوضح أن الهيئة تسلمت حتى الآن طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لتجديد أو قيد جديد لمتابعة الانتخابات، ويتم منح تصاريح خاصة لمتابعي هذه المنظمات تمكنهم من دخول اللجان الفرعية والعامة بعد الحصول على إذن من رؤساء اللجان.

وحول الفترة الزمنية المتاحة للنظر في الطعون، أوضح المستشار بنداري أن الفترة بين انتهاء التصويت وإعلان النتيجة كافية للنظر في أي تظلمات، حيث يتم تخصيص 10 أيام بعد إعلان النتيجة في 12 أغسطس للفصل في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا، ويُتاح تقديم التظلمات خلال 72 ساعة من إعلان النتائج.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الذي يتضمن المواعيد الإجرائية بدءًا من الترشح وحتى التصويت وإعلان النتيجة.

وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقى طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهى في الثانية ظهرا.

وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورمزهم، يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت والفصل فيها، من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.

وتعلن الهيئة القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو.

وتبدأ ثم بدء فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على تجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الداعية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.

وتجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.